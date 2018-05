Zverev gegen Kohlschreiber - München bekommt sein Traumfinale

Alexander Zverev besiegt im Halbfinale des ATP-Turniers in München Chung Hyeon aus Südkorea - damit wird es am Sonntag einen deutschen Sieger geben.

Deutsches Traumfinale in München: Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber kämpfen am Sonntag um den Titel beim ATP-Turnier in München. Beide hatten in ihren Halbfinals relativ wenige Probleme.

Alexander Zverev gegen Philipp Kohlschreiber, der Titelverteidiger gegen den dreimaligen Sieger: Beim ATP-Turnier in München kommt es zu einem deutschen Traumfinale. Und beide sind "heiß" auf den Sieg. "Das Finale will man nicht verlieren, sondern sich krönen für die Woche", sagte Kohlschreiber, gleichzeitig schob er dem Weltranglisten-Dritten die Favoritenrolle zu: "Es spricht viel für ihn, deshalb schiebe ich den Druck auf ihn. Ich habe nichts zu verlieren." Und deshalb, ergänzte Kohlschreiber: Sollte er gewinnen, wäre das "natürlich ein besonderer Sieg".

Zverev begegnet dem vierten Aufeinandertreffen mit seinem Davis-Cup-Kollegen mit großem Respekt. "Kohlschreiber spielt hier in München sehr, sehr gutes Tennis, war mehrmals im Finale, hat auch schon Titel gewonnen", sagte er. Tatsächlich siegte der mittlerweile 34 Jahre Augsburger bei den BMW Open 2007, 2012 und 2016, er steht nun zum sechsten Mal im Endspiel. Für den 13 Jahre jüngeren Zverev ist selbstverständlich auch klar: "Natürlich will man jedes Match gewinnen, das man spielt, vor allem, wenn es ein Endspiel ist."

Zverev erreichte das erste Endspiel zweier Deutscher auf der ATP-Tour seit 2016 in Halle, als er gegen Florian Mayer (Bayreuth) verlor, durch ein zunächst umkämpftes, am Ende dann souveränes 7:5, 6:2 gegen den an Nummer vier gesetzten Chung Hyeon (Südkorea). Kohlschreiber setzte sich ohne große Probleme mit 6:2, 6:4 gegen Maximilian Marterer (Nürnberg) durch. Marterer stand zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Halbfinale auf der Tour, auch ihm gelang es allerdings nicht, Kohlschreiber wenigstens den ersten Satz des Turniers abzunehmen.

Zverev und Kohlschreiber standen sich bislang drei Mal gegenüber, das erste Mal im Achtelfinale von München 2015: Kohlschreiber, derzeit Nummer 34 der Weltrangliste, gewann in zwei Sätzen. Wenige Monate später siegte er in der ersten Runde der US Open in fünf Sätzen. Das Duell im Achtelfinale 2017 in Halle ging in zwei Sätzen an Zverev. Am Sonntag kämpfen beide neben einem Preisgeld in Höhe von 89.439 Euro und einen Sportwagen im Wert von 155.000 Euro erneut auch auch um eine Lederhose für den Sieger.

Zverev, der sich zuvor gegen Yannick Hanfmann (Karlsruhe) und Jan-Lennard Struff (Warstein) durchgesetzt hatte, hat bei seiner vierten Halbfinalteilnahme in diesem Jahr zum zweiten Mal das Endspiel erreicht. Im März hatte er um den Sieg beim Masters in Miami gespielt, allerdings gegen John Isner (USA) in drei Sätzen verloren. In München gewann er das Turnier im vergangenen Jahr gegen Guido Pella (Argentinien) glatt in zwei Sätzen.

(sid)