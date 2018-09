später lesen Dreisatzsieg gegen Benoit Paire Tennisprofi Maden überrascht mit Viertelfinal-Einzug in Metz FOTO: AP / Seth Wenig FOTO: AP / Seth Wenig Teilen

Yannick Maden steht zum zweiten Mal in seiner Tennis-Karriere im Viertelfinale eines ATP-Turniers. Der Stuttgarter gewann am Donnerstag in Metz überraschend sein Achtelfinale gegen den Franzosen Benoit Paire 6:4, 3:6, 6:3.