Zverev und Kohlschreiber im Halbfinale

Titelverteidiger Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in München mit einer eindrucksvollen Leistung das Halbfinale erreicht. Wie im vergangenen Jahr besiegte er dabei seinen Davis-Cup-Kollegen Jan Lennard Struff, allerdings war das Duell längst nicht so ausgeglichen wie damals oder vor zwei Wochen beim Masters in Monte Carlo.