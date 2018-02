Barthel nach Sieg über Titelverteidigerin Babos im Viertelfinale

Tennisturnier in Budapest

Mona Barthel (27) ist beim WTA-Turnier in Budapest durch einen Sieg über die ungarische Titelverteidigerin Timea Babos ins Viertelfinale eingezogen. Die Weltranglisten-74. aus Neumünster, die bis dato in diesem Jahr erst zwei Matches gewonnen hatte, setzte sich gegen die Doppelsiegerin der Australian Open 6:4, 4:6, 6:3 durch.

In der Runde der besten Acht trifft Barthel am Freitag auf die belgische Qualifikantin Ysaline Bonaventure. Beim mit 250.000 Dollar dotierten Hallenturnier waren auch Sabine Lisicki (Berlin), Tatjana Maria (Bad Saulgau), Carina Witthöft (Hamburg) und Antonia Lottner (Düsseldorf) am Start, scheiterten jedoch spätestens im Achtelfinale.