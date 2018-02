später lesen Tennis Carina Witthöft spielt in Nürnberg Teilen

Nach Julia Görges und Mona Barthel wird Carina Witthöft als dritte deutsche Topspielerin beim Tennisturnier in Nürnberg aufschlagen. Die 22 Jahre alte Hamburgerin nimmt in diesem Jahr zum vierten Mal an dem mit 250 000 US-Dollar dotierten Sandplatzturnier in Franken teil. Das teilte der Veranstalter am Mittwoch mit. Im Vorjahr war Witthöft im Halbfinale ausgeschieden. Das Turnier auf der Anlage des 1. FC Nürnberg wird vom 19. bis 26. Mai ausgetragen.