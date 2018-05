später lesen ATP-Turnier in München Chung erster Halbfinalist FOTO: dpa, awa kno FOTO: dpa, awa kno Teilen

Der an Nummer vier gesetzte Chung Hyeon aus Südkorea hat beim ATP-Turnier in München als erster Spieler das Halbfinale erreicht. Der 22. der Weltrangliste besiegte Martin Klizan aus der Slowakei in 1:19 Stunden mit 6:3, 6:4.