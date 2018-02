später lesen ATP-Turnier Chung und Monfils starten in Stuttgart Teilen

Twittern

Teilen



Shootingstar Hyeon Chung aus Südkorea und der französische Publikumsliebling Gael Monfils werden beim ATP-Turnier in Stuttgart (9. bis 17. Juli) starten. Dies teilte der Veranstalter am Donnerstag mit. Chung (21) hatte zuletzt bei den Australian Open für Furore gesorgt und schied erst im Halbfinale gegen den späteren Turniersieger Roger Federer aus. Bereits zuvor hatten unter anderem Nick Kyrgios (Australien) und Grigor Dimitrow (Bulgarien) für das Rasenturnier in Stuttgart zugesagt. Das Event ist mit 729.340 Euro dotiert. Im vergangenen Jahr hatte sich Lucas Pouille aus Frankreich den Turniersieg geholt.