Damen-Tennis : „Ein Tennis-Fest mit ernsthaften Spielen“

Spielerinnen wie die Deutsche Julia Görges (links), hier bei den US Open im August 2019, und die Belgierin Kim Clijsters, hier beim WTA-Turnier in Dubai im Februar 2020, sind im Fokus der Turnierveranstalter der neuen Luxemburger Lady Tennis Masters. Foto: dpa/Frank Franklin Ii

Trier/Luxemburg Ein in Europa einzigartiges Format folgt im Herbst auf das Damen-Tennis-WTA-Turnier in Luxemburg.

(fan) 25 Jahre lang hat die Weltelite des Damen-Tennis im Sportcenter Kockelscheuer in Luxemburg aufgeschlagen, bevor der Luxemburgische Damen-Tennisverband (IWTP) das Kapitel nach der Jubiläumsauflage und einer Gala in der Luxemburger Philharmonie für beendet erklärte. Die Hauptursache für das Aus des Traditionsturniers war die fehlende Nähe zu den Fans und „der Wunsch , etwas Neues zu machen“, wie es Turnierdirektorin Danielle Maas beschreibt. Im Interview mit TV-Redakteur Stefan Strohm erklärt sie die Reaktionen auf das Aus, das neue Turnierkonzept und die neuen Herausforderungen, die sich für sie und ihre eingespielte Turniercrew stellen.

MAAS Ein neues Konzept war schon vor dem letzten Turnier angedacht, denn wir waren nicht mehr zufrieden. Es gab auch durch die Covid-19-Regularien keine Nähe mehr zu den Spielerinnen, was unser Turnier immer ausgezeichnet hatte. Aber wir wollten nicht aufhören, ohne das Jubiläum 25 Jahre vollzumachen. Der Schlussstrich war klar, ohne dass es Druck von irgendeiner Seite gab. Es wurde immer schwieriger, auch von der Logistik her. Die Halle Kockelscheuer ist für so ein Turnier ja auch nicht prädestiniert. Wir waren froh, das letzte Turnier gut über die Bühne gebracht zu haben. Den Wunsch, etwas Neues zu machen, gab es schon vorher. Nach dem Turnier erhielten wir große Unterstützung durch die Medien und den Staat, Octagon (Anm. der Red.: eine Sportmarketingagentur) unterschrieb als neuer Partner für zwei Jahre.

MAAS Das war nicht schwer. Vom Knowhow war es nicht schwer, weil wir es schon 30 Jahre lang machen – 25 Jahre als WTA-Turnier, davor fünf Jahre als Einladungsturnier. Zudem waren alle Sponsoren begeistert, und es gibt ein großes Medieninteresse. Das hat uns geholfen. Wir haben Eurosport, die zwei Matches live zeigen werden, und RTL, die sieben Matches live zeigen werden, an Bord. Dieses Format gibt es in Europa noch nicht – es ist laut unserem Vermarktungspartner Octagon „unique“, also einzigartig. Die Herausforderung für uns ist, dass wir auch die Location wechseln werden: Die Spiele werden in der

Coque auf dem Kirchberg im Gymnasium stattfinden. Die Arena wäre eine Nummer zu groß, alles wird eine Nummer kleiner als bisher beim WTA-Turnier ablaufen. Wir wollten ja mehr Nähe zu den Spielerinnen – mal schauen, wie das läuft. An vier Tagen können jeweils maximal 1200 Zuschauer kommen, es wird auch einen VIP-Bereich, ein Publikums-Village, Meet & Greet und weitere Veranstaltungen geben. Besser vier Tage ausverkauft und die Leute haben Spaß! Unser Ziel ist es, Reklame für Luxemburg und das Damen-Tennis zu machen.