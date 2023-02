Tennis-Davis-Cup: Fernsehen und Stream : Davis-Cup: Hier sind die fünf Spiele aus Trier live zu sehen

Livebilder aus der Arena Trier wird es vom Davis Cup beim Tennis Channel und Sportbild.de geben. Foto: dpa/Jan Woitas

Trier In zwei Tagen blickt Tennis-Deutschland auf Trier: Am Freitag um 17 Uhr beginnen die Partien des Qualifikationsspiels Deutschland - Schweiz in der Arena Trier. Wo werden die Spiele von Olympiasieger Alexander Zverev & Co. im Fernsehen zu sehen sein?

Die Arena Trier ist mit knapp 4000 Zuschauern am Freitag und Samstag bis auf wenige Restkarten jeweils ausverkauft, aber es gibt gute Nachrichten für alle Tennisfans, die für die Davis Cup-Qualifikationsrunde zwischen Deutschland und der Schweiz kein Ticket mehr bekommen haben. Alle fünf Begegnungen, die am Donnerstag in der Arena ausgelost werden, werden vom Streaminganbieter Tennis Channel (Monatsabo 4,99 Euro) live gezeigt und können zudem kostenlos auf sportbild.de gestreamt werden.

In der Arena werden Olympiasieger Alexander Zverev, Oscar Otte, Daniel Altmaier sowie die beiden Doppelspezialisten Tim Pütz und Andreas Mies für Deutschland aufschlagen. Das Schweizer Team bilden Stan Wawrinka, Marc-Andrea Hüsler, Dominic Stricker, Leandro Riedi und Alexander Ritschard.

Die Matches beginnen nach einer kurzen Eröffnungsfeier (16.45 Uhr) am Freitag um 17 Uhr mit dem ersten Einzel, im Anschluss folgt das zweite Einzel. Am Samstag um 13 Uhr geht es weiter mit dem Doppel, danach folgen die beiden restlichen Einzel.

Die Zuschauer werden gebeten, mit Bus und Bahn anzureisen (Info unter www.vrt-info.de), da die Parkmöglichkeiten (auch das Globus-Parkdeck) stark limitiert sein werden. Der Einlass erfolgt am Freitag um 15.30 Uhr und am Samstag ab 11.30 Uhr.

