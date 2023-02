„Die Atmosphäre war absolute Spitzenklasse!“ : Stimmen zum Tennis Davis Cup in Trier: Das sagen die Tennisstars (Fotos)

18 Bilder Tennis Davis Cup Deutschland vs Schweiz

Trier Zwei tolle Tennis-Tage in Trier hat die Davis Cup-Premiere den jeweils 4000 Zuschauern in der Arena beschert. Stimmen zum Tennis-Großereignis.

Michael Kohlmann (Teamchef Deutschland) kann sich trotz der Niederlage in den Qualifiers eine Rückkehr in die Arena Trier vorstellen: „Ich hätte nichts dagegen, wieder in Trier zu spielen. Die Zuschauer sind unglaublich mitgegangen. Ich würde mich freuen, noch mal in Trier aufzuschlagen.“

Voll des Lobes über das Trierer Publikum war auch Doppelspieler Tim Pütz: „Die Atmosphäre war absolute Spitzenklasse. Das war super!“

Deutschlands Spitzenspieler und Olympiasieger Alexander Zverev freute sich am Freitagabend nach seinem Erfolg über Stan Wawrinka zum 1:1 über „das volle Haus, das war unglaublich. Das ist das, was der Davis Cup für mich ist“. Die Atmosphäre in der Arena fand er „super, laut und relativ energisch. Es ist schön, vor den eigenen Fans Tennis zu spielen“.

Dietloff von Arnim, Präsident des Deutschen Tennis Bunds, war nach der Niederlage „etwas traurig. Das war große Werbung für das Tennis und den Davis Cup. Die Halle war an beiden Tagen ausverkauft, nur das Ergebnis hat am Ende nicht gestimmt. Die Spiele im Davis Cup sind immer knapp, in der Vergangenheit haben wir oft das Quäntchen Glück gehabt. Ich hätte Daniel (Anmerk. der Red.: Altmaier) das Happy End gegönnt. Aber wir haben eine tolle Mannschaft, die über Jahre aufgebaut wurde. Die Spieler kommen dazu, helfen aus, wollen Teil des Teams sein – so wie ,Sascha‘ im vergangenen Jahr, als er trotz Verletzung nach Hamburg kam. Das Trainerteam ist dafür verantwortlich, dass es echt funktioniert“. Über die Tage in Trier war von Arnim begeistert: „Was Trier gemacht hat bei nur acht Wochen Vorlaufzeit ist klasse, die Halle ist klasse und war an beiden Tagen ausverkauft. Die Beliebtheit des Davis Cups ist viel größer als bei der ITF (International Tennis Federation) gedacht. Es ist immer problematisch, eine Halle zu finden, aber wir wollen nicht nur in Frankfurt, München oder Stuttgart spielen.“

Eric Jelen, gebürtiger Trierer und Davis Cup-Gewinner 1988 und 1989, fand die Atmosphäre und Stimmung in der Arena „super, das war tolle Werbung fürs Tennis. Schade, dass wir verloren haben, aber Hüsler hatte gegen Zverev den Tag seines Lebens. Bei Zverev hat man gemerkt, dass er lange verletzt war. Altmaier hatte es als Debütant beim Stand von 2:2 sehr schwer, hat es aber gut gemacht. Da hat man die Klasse von Wawrinka gesehen. Die Schweizer haben sich toll verkauft, da muss man den Hut ziehen“. (fan)

