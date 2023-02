Tennis Alexander Zverev in der Arena Trier : Davis Cup in Trier – Alles zu Anfahrt, Übertragungen, Stars und Modus

Alexander Zverev (links) und Marc-Andrea Hüsler, die beiden derzeit am höchsten eingestuften Spieler aus Deutschland bzw. der Schweiz, nach der Auslosung in der Arena Trier. Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Am Freitag und Samstag ist der Davis Cup in Trier zu Gast. Bei uns erfahren Sie alles Wichtige zur Anfahrt, zu Übertragungen, Startzeiten der Spiele und zu den Stars.

Anfahrt, Staus, Parken: Mit dem Auto zum Davis Cup nach Trier

Die Arena Trier ist mit rund 4000 Zuschauern am Freitag und Samstag ausverkauft. Es kann sowohl am Freitagnachmittag als auch am Samstag ab 11.30 Uhr zu Staus rund um die Arena kommen. Wegen des Andrangs werden die Zuschauer gebeten, ihre Autos stehenzulassen und mit Bus und Bahn anzureisen (Infos unter www.vrt-info.de). Weil die Geschäfte zu diesen Zeiten noch geöffnet sind, kann das Parken rund um die Arena schwieriger als sonst am Abend sein. So ist etwa das Globus-Parkdeck, das bei Veranstaltungen am Abend oder an Sonntagen gewöhnlich genutzt werden kann, nur eingeschränkt verfügbar.

Einlass in der Arena Trier am Freitag und Samstag

Einlass in die Arena ist am Freitag ab 15.30 Uhr, am Samstag ab 11.30 Uhr. Vor dem ersten Einzel gibt es um 16.45 Uhr eine Eröffnungsfeier. Die ersten Spiele beim Davis Cup in Trier starten am Freitag um 17 Uhr, am Sonntag um 13 Uhr.

Wann schlägt Alexander Zverev beim Davis Cup auf?

Der 29-jährige Kölner Oscar Otte trifft am Freitag um 17 Uhr zunächst auf den Schweizer Spitzenspieler Marc-Andrea Hüsler. Im Anschluss wird es die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev, mit Stan Wawrinka zu tun bekommen. Am Samstag wird zunächst im Doppel das deutsche Duo Andreas Mies/Tim Pütz den Schweizern Leandro Riedi und Dominic Stricker gegenüberstehen. Im Anschluss folgen die beiden restlichen Einzel zwischen Alexander Zverev und Marc-Andrea Hüsler sowie Oscar Otte und Stan Wawrinka.

Wie ist der Modus im Davis Cup?

An diesem Wochenende spielen insgesamt 24 Mannschaften an zwölf verschiedenen Spielorten um den Einzug in die sogenannte Davis Cup Finals Group Stage. In der Gruppenphase treffen die zwölf siegreichen Teams dann auf Kanada, den Davis Cup-Sieger 2022, Aufsteiger Australien und die zwei Wildcardinhaber Italien und Spanien.

Wer sind die Stars in den Teams?

Eindeutig der bekannteste deutsche Spieler ist Alexander Zverev. Er wird in der Weltrangliste derzeit auf Platz 14 geführt – auch weil er wegen einer Verletzung einige Monate pausieren musste und in den vergangenen Wochen noch nicht in Top-Form war. Bei den Schweizern ist in der Weltrangliste Marc-Andrea Hüsler derzeit am höchsten platziert: auf Platz 53. Vielen Tennisfans wird aber der Name Stan Wawrinka noch mehr sagen. Der mittlerweile 37-Jährige hat in seiner Karriere drei Grand-Slam-Titel gewonnen, die Australian Open 2014, die French Open 2015 und die US Open 2016, und stand auf Platz drei der Weltrangliste. Derzeit wird er in der Weltrangliste allerdings nur noch auf Platz 135 geführt

Wo finde ich die Davis-Cup-Spiele aus Trier als Live-Stream?