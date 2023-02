Doppelpartner : Sie gewannen den Davis Cup vor 35 Jahren – Das sagt Eric Jelen zum Wiedersehen mit Boris Becker in der Arena Trier

Die früheren deutschen Tennisspieler Patrick Kühnen (l-r), Boris Becker, Eric Jelen und Carl-Uwe Steeb halten im Anschluss an eine Ehrung durch den Deutschen Tennis Bund (DTB) im Jahr 2019 gerahmte Erinnerungsfotos. Im Dezember 1988 hatte Deutschland erstmals den Davis Cup gewonnen. Foto: dpa/Arne Dedert

Trier Es wird eine emotionale Rückkehr in seine Heimatstadt werden: Eric Jelen, gebürtiger Trierer und zweifacher Gewinner des Davis Cups 1988 und 1989, wird am Freitag und Samstag das Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und der Schweiz in der Arena Trier verfolgen – ebenso sein Ex-Doppelpartner Boris Becker.

Mit seinem ersten Wimbledon-Sieg 1985 löste Deutschlands erfolgreichster Tennisspieler aller Zeiten, Boris Becker, einen wahren Tennis-Boom in Deutschland aus. Der bis dahin noch elitäre weiße Sport wurde auf einmal zum Volkssport, in allen Städten schossen Tennisplätze wie Pilze aus der Erde.

Der Höhepunkt der deutschen Tennis-Hochzeit dann Ende der 1980er Jahre: Steffi Graf gewann 1988 den Golden Slam, also alle vier Grand-Slam-Turniere in Melbourne, Paris, Wimbledon und Flushing Meadows sowie das Olympische Tennisturnier, Becker feierte 1989 seinen dritten Wimbledon-Titel und zusammen mit der deutschen Mannschaft triumphierte der Leimener 1988 und 1989 überraschend im Davis Cup.

Info Wer überträgt Davis Cup aus Trier im Fernsehen? Die Arena Trier ist mit knapp 4000 Zuschauern am Freitag und Samstag bis auf wenige Restkarten jeweils ausverkauft, aber es gibt gute Nachrichten für alle Tennisfans, die für die Davis Cup-Qualifikationsrunde zwischen Deutschland und der Schweiz kein Ticket mehr bekommen haben. Alle fünf Begegnungen, die am Donnerstag in der Arena ausgelost werden, werden vom Streaminganbieter Tennis Channel (Monatsabo 4,99 Euro) live gezeigt und können zudem kostenlos auf sportbild.de ge­streamt werden. Die Matches beginnen nach einer Eröffnungsfeier (16.45 Uhr) am Freitag um 17 Uhr mit dem ersten Einzel, im Anschluss folgt das zweite Einzel. Am Samstag um 13 Uhr geht es weiter mit dem Doppel, danach folgen die beiden restlichen Einzel.

Mit dabei als Doppelpartner von Boris Becker: der heute 57-jährige Eric Jelen aus Trier. Das wissen auch die meisten jüngeren Tennis-Fans aus der Region. Was vielleicht auch manche ältere Anhänger nicht mehr wissen: Das „Match seines Lebens“ spielte Jelen für viele Experten schon ein Jahr vor dem ersten Davis Cup-Triumph im Juli 1987 vor 16.000 Zuschauern in Hartford im Abstiegsduell gegen die favorisierte USA.

Jelen gewann das Eröffnungseinzel gegen Tim Mayotte in fünf Sätzen und brachte Deutschland in Führung, die Becker mit einem heroischen Sieg nach knapp sechseinhalb Stunden gegen John McEnroe ausbaute. Der Grundstein zum späteren 3:2-Erfolg war gelegt – und es war die Geburtsstunde der Siegermannschaft von 1988 und 1989, jeweils gegen Schweden (4:1/3:2).

Was war das Erfolgsgeheimnis der Mannschaft, die von Carl-Uwe Steeb und Patrick Kühnen komplettiert wurde? „Es war ein tolles Team mit einem tollen Teamgeist und einem hervorragenden Kapitän mit Niki Pilic und einem absoluten Topspieler mit Boris Becker. Vom Papier her waren die Schweden stärker als wir, aber Pilic hat uns super motiviert. Im Jahr danach haben wir den Erfolg wiederholt und in Düsseldorf den World Team Cup gewonnen – wir waren eine der besten Mannschaften der Welt“, erinnert sich Jelen im Gespräch mit dem TV, auf der Heimfahrt von einem Tennisturnier in Koblenz nach Düsseldorf, wo er heute wohnt.

Im ersten Davis Cup-Finale gewann Jelen mit Becker gegen das Doppel Stefan Edberg/Anders Järryd, ein Jahr darauf gegen Jan Gunnarsson/Järryd. „Wenn Du so einen Titel gewinnen willst, muss alles passen. Jeder wusste, wo er steht, es gab keinen Neid. Es passte alles zusammen wie bei einem Puzzle“, blickt Jelen zurück.

35 Jahre später: Wiedersehen mit Boris Becker beim Davis Cup in Trier

Nun, knapp 35 Jahre später, gibt es ein Wiedersehen mit Boris Becker. In Trier, in Jelens Heimatstadt. In der Arena, nur einige hundert Meter entfernt von den Plätzen auf dem Gelände beim Moselstadion, wo Jelen in seinen Kindheitsjahren seine Tennislaufbahn begann und heute der TC Trier beheimatet ist.

Die Davis Cup-Helden von einst sehen sich immer mal wieder, nun wird es besonders werden. „Ich hatte immer ein sehr gutes Verhältnis zu Boris, wir haben lange zusammen Davis Cup gespielt. Er hatte großen Anteil an den Erfolgen und an der Entwicklung des Tennissports in Deutschland, das muss im Vordergrund stehen. Er muss schnell wieder im normalen Leben ankommen – ich freue mich, wenn es ihm wieder gut geht“, sagt Jelen über seinen einstigen Doppelpartner Becker.

Emotional wird es für Jelen auch werden, da er sich die Davis Cup-Partie in der Arena zusammen mit seiner Mutter ansehen wird. Sie spielte wie sein mittlerweile gestorbener Vater bis ins hohe Alter Tennis, ebenso sein fünf Jahre älterer Bruder. „Ich habe mich sehr gefreut, dass ich vor Ort sein kann. Ich bin immer gerne hier, das wird für Trier eine tolle Sache. Als Jugendlicher hätte ich mich über ein solches Ereignis gefreut. Die Stimmung wird sehr gut sein, Trier besitzt ein faires und sportliches Publikum“, blickt Jelen voller Vorfreude auf die Partie gegen die Schweiz voraus.

Was Eric Jelen über Gewinnchancen beim diesjährigen Davis Cup denkt

Der deutschen Mannschaft traut Eric Jelen in diesem Jahr „sehr viel zu. Mit diesem Aufgebot sind wir für jeden Gegner gefährlich und können sehr weit kommen. Mit Alexander Zverev haben wir einen absoluten Topspieler, der nach seiner Verletzung von Paris schnell wieder vorne dabei sein wird. Wir brauchen uns nicht zu verstecken – aber ich kenne die Schweizer Spieler bis auf Stan Wawrinka nicht so gut, mit ihm sind sie natürlich gefährlich“.

(fan)