später lesen Tennis Davis-Cup-Spieler Stebe am Handgelenk operiert Teilen

Twittern

Teilen



Davis-Cup-Spieler Cedrik-Marcel Stebe (27) bleibt das Verletzungspech treu. Der Weltranglisten-95. aus Vaihingen/Enz unterzog sich wegen anhaltender Schmerzen am rechten Handgelenk einer Operation. Das teilte Stebe am Mittwoch via Instagram mit. "Es war eine schwierige Entscheidung, aber der einzige Weg, eine weitere Chance zu bekommen, wieder Tennis auf Wettkampfniveau spielen zu können", schrieb Stebe.