später lesen Maria verliert gegen Sabalenka Deutsches Fed-Cup-Team liegt zurück Teilen

Twittern

Teilen



Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat im ersten Einzel des Fed-Cup-Duells in Weißrussland eine Niederlage kassiert. Die 30-Jährige, in Abwesenheit von Angelique Kerber (Kiel) und Julia Görges (Bad Oldesloe) in Minsk Deutschlands Nummer eins, verlor trotz einer kämpferisch ordentlichen Leistung gegen Arina Sabalenka 6:4, 1:6, 2:6.