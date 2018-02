später lesen Kerber und Görges fehlen Deutschland reist mit Rumpfkader zum Fed-Cup-Auftakt FOTO: dpa, sam FOTO: dpa, sam Teilen

Nach den Absagen der Top-10-Spielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges tritt das deutsche Fed-Cup-Team mit einem Rumpfkader zum Erstrundenmatch in Weißrussland an. Der neue Teamchef Jens Gerlach glaubt dennoch fest an die Überraschung.