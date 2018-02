später lesen Kerber und Görges Erstmals seit Graf/Huber wieder zwei Deutsche in den Top Ten Teilen

Zum ersten Mal seit rund 244 Monaten stehen wieder zwei deutsche Tennisspielerinnen in den Top Ten der Weltrangliste. Trotz ihrer Halbfinal-Niederlage beim WTA-Turnier in St. Petersburg zieht Julia Görges (Bad Oldesloe) erstmals in ihrer Karriere in den Kreis der besten zehn Spielerinnen der Welt ein.