Carina Witthöft ist beim Tennis-Turnier in Budapest bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die Hamburgerin verlor bei der mit 250 000 Dollar dotierten WTA-Veranstaltung am Mittwoch gegen Jana Cepelova aus der Slowakei klar und deutlich mit 2:6, 2:6. Nach nur 77 Minuten war die Partie in der ungarischen Hauptstadt bereits wieder vorbei.