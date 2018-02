Federer gegen Kohlschreiber in Richtung Tennis-Thron

Der Schweizer Altmeister Roger Federer ist nur noch zwei Siege vor seiner historischen Rückkehr auf den Tennis-Thron entfernt. Er könnte der älteste Weltranglistenerste aller Zeiten werden.

Der 20-malige Grand-Slam-Gewinner gewann sein Auftaktspiel beim ATP-Turnier in Rotterdam gegen den Belgier Ruben Bemelmans locker mit 6:1, 6:2. Bei einem Halbfinaleinzug in den Niederlanden wäre Federer am Montag mit 36 Jahren, sechs Monaten und elf Tagen der älteste Weltranglistenerste der Geschichte.

Möglicher Stolperstein auf dem Weg zurück an die Spitze nach mehr als fünf Jahren ist für Federer im Achtelfinale am Donnerstag der Augsburger Philipp Kohlschreiber, der sich am Dienstag gegen den Russen Karen Chatschanow durchgesetzt hatte.

(se)