Tennis Tennis-Ladies sorgen für Glanz und Glamour

Es war ein kurzweiliger Abend, durch den RTL-Moderator Joachim Llambi gekonnt launig und erfrischend führte. Die acht Teilnehmerinnen am Luxemburg Ladies Tennis Masters sorgten für viel Glanz und Glamour auf der Bühne. Angeführt wurden die ehemaligen Weltklasse-Spielerinnen von Titelverteidigerin Kim Clijsters, die sich an ihren ersten Turniererfolg in Luxemburg erinnerte: „Ich fühle mich immer gut, wenn ich in Luxemburg bin. Meine älteste Tochter ist jetzt so alt wie ich bei meinem ersten Turniersieg 1999 war.“ 16 Jahre war die Belgierin damals. Während des Welcome Dinner blieb den Spielerinnen viel Zeit für persönliche Gespräche – eine, für die „das Turnier jedes Jahr das Highlight war“, rückte noch einmal ins Rampenlicht: Daniela Hantuchova erhielt den Jana-Novotna-Award, die Laudatio hielt die beste luxemburgische Tennisspielerin aller Zeiten, Anne Kremer. Für den musikalischen Abschluss sorgte dann Patricia Kelly.