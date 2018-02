später lesen Tennis Görges in Doha im Viertelfinale Teilen

Julia Görges ist beim WTA-Turnier in Doha im Eiltempo ins Viertelfinale eingezogen. In der Runde der letzten 16 bezwang Görges Mihaela Buzarnescu aus Rumänien in nur 66 Minuten mit 6:2 und 6:2.