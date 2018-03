Görges nach Hüftverletzung wieder im Training

Julia Görges steht nach ihrer Hüftverletzung wieder auf dem Tennisplatz. Die 29-Jährige hatte vor rund zwei Wochen beim WTA-Turnier in Doha im Viertelfinale gegen die spätere Siegerin Petra Kvitova aufgeben müssen.

"Ich bin zurück im Training und meine Hüfte hat sich gut erholt, so dass ich mich auf die best mögliche Art und Weise auf meinen bevorstehenden Trip in die USA vorbereiten kann", teilte Görges via Twitter mit. "Ich bin sehr glücklich darüber und freue mich, in Indian Wells, Miami und Charleston dabei zu sein."

In der Weltrangliste belegt Görges aktuell Platz zwölf und ist damit zweitbeste Deutsche hinter Angelique Kerber auf Rang zehn.