Görges zieht souverän ins Viertelfinale ein

Julia Görges (Bad Oldesloe) hat beim WTA-Turnier in St. Petersburg souverän das Viertelfinale erreicht. Die Nummer fünf der Setzliste bezwang die 34 Jahre alte Italienerin Roberta Vinci 7:5, 6:0 und feierte damit im vierten Duell mit der früheren US-Open-Finalistin den ersten Sieg.

Nächste Gegnerin von Görges bei der mit 799.000 Dollar dotierten Konkurrenz ist die erst 18 Jahre alte russische Qualifikantin Jelena Rybakina.

Für die 29-Jährige Görges war es der 17. Sieg in den vergangenen 18 Matches. Bei den Australian Open war sie überraschend bereits in Runde zwei an der Französin Alize Cornet gescheitert. Saisonübergreifend hatte Görges die Turniere in Moskau, Zhuhai und Auckland in Serie gewonnen und zählte in Melbourne zum erweiterten Favoritenkreis.

Am Dienstag war in St. Petersburg Andrea Petkovic (Darmstadt) gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu in der ersten Runde ausgeschieden. Mona Barthel (Neumünster) und Tatjana Maria (Bad Saulgau) waren schon am Montag ebenfalls zum Auftakt gescheitert.