später lesen Tennis Gojowczyk verliert angeschlagen Finale in Delray Beach Teilen

Twittern

Teilen



Tennisprofi Peter Gojowczyk hat beim Turnier in Delray Beach angeschlagen das Endspiel verloren und seinen zweiten Titel auf der ATP-Tour verpasst. Der 28 Jahre alte Münchner unterlag am Sonntagabend dem US-Amerikaner Frances Tiafoe 1:6, 4:6. Gojowczyk gab die ersten fünf Spiele der Partie ab und ließ sich anschließend am Oberschenkel behandeln. Danach fand er besser in die Partie, zum Sieg reichte es für den Weltranglisten-64. aber nicht mehr.