Tennis Wer zieht ins Endspiel bei den Ladies Tennis Masters in Luxemburg ein?

Luxemburg · Für Spannung ist am Samstag ab 17 Uhr in der Coque auf dem Kirchberg in Luxemburg gesorgt: Im Halbfinale der Luxemburg Ladies Tennis Masters kommt es zu einem deutsch-luxemburgischen Duell.

21.10.2023, 13:52 Uhr

Schafft Andrea Petkovic aus Darmstadt den Einzug ins Finale der Luxemburg Ladies Tennis Masters? Die 36-Jährige trifft im Halbfinale auf die Luxemburgerin Mandy Minella. Foto: TV/Willy Speicher

Im Duell der beiden Überraschungssiegerinnen im Halbfinale kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen der Lokalmatadorin Mandy Minella aus Luxemburg und der aus Darmstadt kommenden Andrea Petkovic. Die Hessin besiegte im Viertelfinale souverän die Slowakin Daniela Hantuchova mit 6:4, 6:2. Für eine kleine Sensation sorgte die 38-jährige Minella, als sie im Auftaktmatch des Turniers die klar favorisierte Titelverteidigerin Kim Clijsters aus Belgien nach packender Partie und starker Leistung mit 4:6, 6:4 und 10:8 im Champions-Tiebreak besiegte. Das Halbfinale ist total offen, Petkovic sagte: „Ich bin auf alles gefasst, Mandy hat sich mega bewegt.“