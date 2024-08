Tennis Ein Nürnberger triumphiert in Trier

Ausgestattet mit einem sehr guten Aufschlag und einem für einen so jungen Spieler ausgezeichnetem Repertoire an druckvollen Grundschlägen, dürfen die Tennisfans noch einiges von Justin in den kommenden Jahren erwarten. „Wir hoffen, dass Trier für Justin ein ähnliches Sprungbrett sein wird, wie es für den einstigen Trier-Sieger Grigor Dimitrov war, der es bis zur Nummer drei in der Weltrangliste gepackt hat“, so Grundhöfer.