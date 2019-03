später lesen Niederlage gegen Garcia Julia Görges in Miami ausgeschieden FOTO: dpa / Dmitri Lovetsky FOTO: dpa / Dmitri Lovetsky Teilen

Tennisspielerin Julia Görges (Bad Oldesloe) ist beim hochdotierten WTA-Turnier in Miami/Florida gescheitert. In der dritten Runde unterlag die an Position 15 gesetzte 30-Jährige der Französin Caroline Garcia (Nr. 19) nach 80 Minuten mit 0:6, 5:7.