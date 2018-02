später lesen Tennis Kerber erreicht in Dubai ohne Mühe das Viertelfinale Teilen

Angelique Kerber steht beim Tennis-Turnier in Dubai im Viertelfinale. Die ehemalige Weltranglisten-Erste setzte sich am Mittwoch im Achtelfinale gegen Sara Errani aus Italien mit 6:4, 6:2 durch und knüpfte dabei nahtlos an ihre starken Leistungen im bisherigen Saisonverlauf an. Kerber benötigte gegen die Finalistin der French Open von 2012 nur 64 Minuten für ihren ungefährdeten Erfolg. Die Kielerin trifft jetzt auf die an Nummer drei gesetzte Tschechin Karolina Pliskova. Nach der verletzungsbedingten Absage von Julia Görges ist Kerber die einzige Deutsche im Feld der mit 2,623 Millionen Dollar dotierten WTA-Veranstaltung.