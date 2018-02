später lesen Wimbledon-Vorbereitung: Kerber tritt erstmals auf Mallorca an Teilen

Angelique Kerber nimmt im Zuge ihrer Vorbereitung auf Wimbledon erstmals an den Mallorca Open (18. bis 24. Juni 2018) teil. Die 30 Jahre alte Kielerin rechnet sich nach ihren zu Jahresbeginn vielversprechenden Ergebnissen in Wimbledon die größten Chancen auf ihren dritten Grand-Slam-Titel aus. Auf Mallorca ist Kerber neben der Französin Caroline Garcia die zweite Top-10-Spielerin im Turnier. Im Vorjahr war Julia Görges (Bad Oldesloe) erst im Finale an der Lettin Anastasija Sevastova gescheitert.