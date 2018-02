später lesen Tennis Kohlschreiber erreicht in Rotterdam zweite Runde Teilen

Philipp Kohlschreiber hat beim ATP-Turnier in Rotterdam die zweite Runde erreicht. Der Tennisprofi aus Augsburg setzte sich am Dienstag 3:6, 7:6 (7:1), 7:6 (7:5) gegen den Russen Karen Chatschanow durch. In der zweiten Runde trifft Kohlschreiber entweder auf dem Schweizer Roger Federer oder Ruben Bemelmans aus Belgien.