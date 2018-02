später lesen Tennis Kohlschreiber in Dubai mühelos im Achtelfinale Teilen

Philipp Kohlschreiber hat beim Tennis-Turnier in Dubai ohne große Mühe das Achtelfinale erreicht. Der Davis-Cup-Profi setzte sich bei der mit 3,057 Millionen Dollar dotierten ATP-Veranstaltung am Montag gegen den französischen Qualifikanten Gleb Sakharov mit 6:4, 6:2 durch. Kohlschreiber, für den es erst der zweite Sieg in diesem Jahr war, benötigte nur 73 Minuten für seinen Erfolg.