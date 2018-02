Lisicki steht erstmals seit 2015 wieder in einem Halbfinale

Die frühere Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki hat in Taipeh mit einer Energieleistung erstmals seit zweieinhalb Jahren wieder das Halbfinale eines WTA-Turniers erreicht.

In ihrem dritten Match nach fast drei Monaten Pause bezwang die 28-Jährige die Rumänin Monica Niculescu nach 2:45 Stunden mit 4:6, 6:4, 6:4.

Nächste Gegnerin der Berlinerin ist die Kateryna Koslowa (Ukraine). Zuletzt hatte Lisicki, derzeit nur noch die Nummer 246 der Weltrangliste, beim WTA-Turnier in Birmingham im Juni 2015 im Halbfinale gestanden. Drei Siege in Folge waren der Berlinerin zum letzten Mal vor über zwei Jahren bei den US Open geglückt, wo sie bis ins Achtelfinale vorgedrungen war.

Lisicki hatte sich im Halbfinale des Challenger-Turniers in Limoges Anfang November am Knie verletzt und musste später operiert werden. Erst in der Woche davor hatte sie in Luxemburg ihr Comeback nach einer längeren Beinverletzung gegeben.