Tennis-Highlight Luxemburg Ladies Tennis Masters kehrt zurück: Diese Stars sind dabei

Der kleine Saal im „The Seven Hotel“ am Galgebierg in Esch-sur-Alzette ist voll besetzt, hinten an der Wand lehnt gewohnt lässig und locker die französische Tennis-Legende Henri Leconte. Danielle Maas, die Turnierdirektorin der Luxemburg Ladies Tennis Masters, informiert die versammelten Journalisten und Sponsoren über die zweite Auflage des Turniers, das im vergangenen Jahr als Nachfolger des WTA-Turniers in Luxemburg eine erfolgreiche Premiere feierte.