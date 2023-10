Tennis Das neue Konzept geht auf

Nach 25 Jahren WTA-Turniergeschichte war 2021 Schluss: Die Auflagen der WTA-Tour waren den Luxemburger Turnier-Verantwortlichen um Turnierdirektorin Danielle Maas, Jacqueline Olsen und Malou Hartmann zu streng, die beliebte Nähe zu den treuen Fans drohte verloren zu gehen. Was folgte, war ein krasser Schnitt und ist bekannt: Die Abkehr von der Frauen-Organisation WTA und der Umzug vom Sportcenter Kockelscheuer in die Coque. Seit dem vergangenen Jahr gibt es in Luxemburg keine Weltranglistenpunkte mehr zu gewinnen, sondern „nur“ noch ein dafür gesteigertes Preisgeld für die Siegerin von 50.000 Euro. Teilnehmen dürfen nur noch acht eingeladene ehemalige Weltklasse-Spielerinnen, die nicht mehr auf der WTA-Tour aktiv sind.