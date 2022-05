Vorverkauf gestartet : Ladies Tennis Masters Luxemburg: Premiere für einen Weltstar und zwei gute Bekannte

Die Schweizerin Martina Hingis bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio. Sie wird im Oktober erstmals in Luxemburg aufschlagen. Foto: picture alliance / dpa/Peter Klaunzer

Wickringen/Luxemburg Drei von acht Teilnehmerinnen beim Luxemburg Ladies Tennis Masters stehen fest. Der Vorverkauf hat begonnen.

Turnierdirektorin Danielle Maas betont es vor der Premiere der Luxemburg Ladies Tennis Masters (20. bis 23. Oktober) in der Coque in Luxemburg immer wieder: „Wir wollen keinen Zirkus und keine Showeinlagen, wir wollen Toptennis zeigen. Mit dem Ladies Tennis Masters wollen wir Reklame für das Damen-Tennis und Reklame für Luxemburg machen.“ Voller Stolz gab Maas bei einer Pressekonferenz im „An Haffen“ im luxemburgischen Wickringen bekannt, dass schon drei Teilnehmerinnen für das Einladungsturnier zugesagt haben: Julia Görges, die frühere Weltranglistenneunte und Luxemburg-Gewinnerin von 2018, die als Überraschungsgast persönlich vor Ort war, die Schweizerin Martina Hingis, 209 Wochen lang Weltranglistenerste, sowie die 15-fache Luxemburg-Teilnehmerin Daniela Hantuchova (39) aus der Slowakei, frühere Nummer 5 der Weltrangliste.

Auf die Siegerin der Ladies Tennis Masters wartet ein Preisgeld von 40.000 Dollar

„Martina Hingis war noch nie in Luxemburg am Start, sie ist ein aboluter Weltstar“, freut sich Maas über die Teilnahme der ehrgeizigen Schweizerin. Die 41-Jährige hat in ihrer Karriere fünf Grand-Slam-Titel gewonnen, darunter dreimal die Australian Open, Wimbledon und die US Open. Bei den French Open stand sie zweimal im Finale. „Ich kenne sie persönlich nicht, der Kontakt kam über unseren Vermarktungspartner Octagon zustande“, erzählt die Turnierdirektorin. Hingis hat ihre Karriere vor fünf Jahren beendet – damit erfüllt sie das Anforderungsprofil des Luxemburger Einladungsturniers, denn nur Spielerinnen, die nicht mehr aktuell auf der Weltrangliste geführt werden, dürfen teilnehmen. Was die Schweizerin auch gelockt haben dürfte, ist das attraktive Preisgeld: Auf die Siegerin der Ladies Tennis Masters wartet ein Preisgeld von 40.000 Dollar, insgesamt ist das Turnier mit 100.000 Dollar dotiert. „Ihr hat das Konzept sehr gut gefallen, sie möchte das Publikum nicht enttäuschen und Leistung zeigen“, sagte die Turnierdirektorin, die sehr gespannt darauf ist, wie die Tennis-Fans das neue Konzept annehmen werden. Die Sponsoren sind bei der Stange geblieben, auch Hauptsponsor BGL BNP Paribas.