Maria gegen Lapko - Sasnowitsch pausiert

Tatjana Maria trifft zum Auftakt des zweiten Tages im Fed-Cup-Duell in Weißrussland auf Vera Lapko. Die 19-Jährige ersetzt in der Erstrundenpartie in Minsk am Sonntag (11 Uhr/DAZN) die weißrussische Spitzenspielerin Alexandra Sasnowitsch. Sasnowitsch hatte am Samstag völlig überraschend gegen die deutsche Debütantin Antonia Lottner verloren. Da sich Maria zuvor Aryna Sabalenka hatte geschlagen geben müssen, steht es zwischen dem Vorjahresfinalisten und der stark ersatzgeschwächten deutschen Mannschaft nach zwei Einzeln 1:1. Nach Maria gegen Lapko findet die Partie Lottner gegen Sabalenka statt. Danach folgt das womöglich entscheidende Doppel.