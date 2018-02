später lesen Fed Cup Maria und Lottner bestreiten Einzel gegen Weißrussland FOTO: ap, SG FOTO: ap, SG Teilen

Tatjana Maria und Antonia Lottner bestreiten am Samstag im Erstrunden-Duell des Fed Cups in Weißrussland die beiden Einzel für das deutsche Tennis-Team. Der neue Teamchef Jens Gerlach nominierte beide Spielerinnen am Freitag für den Auftakt in Minsk.