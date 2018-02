später lesen ATP-Turnier Marterer in Sofia im Viertelfinale ausgeschieden Teilen

Maximilian Marterer hat beim Tennis-Turnier in Sofia den Einzug ins Halbfinale verpasst. Der 22 Jahre alte Nürnberger verlor am Freitag gegen Mirza Basic aus Bosnien-Herzegowina mit 4:6, 6:4, 3:6. Marterer war nach Philipp Kohlschreiber und Florian Mayer bereits der dritte deutsche Tennis-Profi, der gegen den Qualifikanten bei dem mit rund 500 000 Euro dotierten Turnier verlor. Basic trifft im Halbfinale nun auf den an Nummer eins gesetzten Schweizer Stan Wawrinka.