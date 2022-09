Tennis : Erlesenes Starterfeld zur Premiere

Luxemburg Zum Neubeginn in neuem Umfeld nach 25 Jahren WTA-Turnier lässt es der Luxemburger Tennisverband IWTP richtig krachen: Drei ehemalige Nummer-1-Spielerinnen werden vom 19. bis 23. Oktober in der Coque aufschlagen.

Joachim Llambi, bekannt als Juror bei der RTL-Fernsehsendung „Let’s dance“, kommt gerne nach Luxemburg. Im vergangenen Jahr moderierte er die Jubiläumsgala in der Philharmonie Luxemburg, und zu Turnierdirektorin Danielle Maas sind in den vergangenen Jahren freundschaftliche Bande entstanden. Auch in diesem Jahr wird er durch die Gala am Abend vor dem Turnierbeginn führen, und er übernahm am Dienstagabend im Amphitheater der Coque die Rolle der Werbelokomotive für die Premiere der Luxemburg Ladies Tennis Masters. „Ich komme immer sehr gerne hierher, das liegt an der sehr persönlichen und familiären Atmosphäre“, sagte Llambi. „Das liegt an den Organisatorinnen, und deshalb kommen auch die Spielerinnen hierher, weil sie sich hier wohlfühlen.“