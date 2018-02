später lesen Tennis Maximilian Marterer in Marseille ausgeschieden Teilen

Der deutsche Nachwuchsprofi Maximilian Marterer ist beim ATP-Turnier in Marseille in der ersten Runde ausgeschieden. Der 22 Jahre alte Linkshänder aus Nürnberg unterlag am Dienstag gegen den Franzosen Gilles Simon 6:7 (3:7), 6:7 (4:7). Marterer hatte am Wochenende das Challenger-Turnier in Cherbourg gewonnen und sich auf Platz 70 der Weltrangliste verbessert.