Mayer scheidet in Sofia früh aus

Tennisprofi Florian Mayer aus Bayreuth ist beim ATP-Turnier in Sofia in der ersten Runde ausgeschieden. Der 34-Jährige verlor sein Auftaktmatch in der bulgarischen Hauptstadt gegen Mirza Basic (Bosnien-Herzegowina) mit 4:6, 1:6 und verpasste damit ein Achtelfinal-Duell mit Philipp Kohlschreiber (Nr. 4). Der Augsburger Kohlschreiber hat in der ersten Runde ein Freilos. Maximilian Marterer (Nürnberg) greift am Mittwoch mit seinem Erstrundenmatch gegen Malek Jaziri (Tunesien) ins Turniergeschehen ein.