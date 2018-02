später lesen Steuerhinterziehung? Millionenforderung gegen Grafs Ex-Rivalin Sanchez-Vicario FOTO: AP, AP FOTO: AP, AP Teilen

Twittern

Teilen



Steffi Grafs langjährige Rivalin Arantxa Sanchez-Vicario (Spanien) steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Wegen einer ausstehenden Zahlung von 7,5 Millionen Euro hat die Bank Luxembourg Strafanzeige bei der vierten Kammer des Landgerichts in Barcelona gegen die in den USA lebende Ex-Tennisweltranglistenerste erstattet.