Tennisprofi Mischa Zverev hat seine Auftakthürde beim ATP-Turnier in Marseille gemeistert. Der Hamburger bezwang den Slowenen Blaz Kavcic am Mittwoch 6:4, 6:4. Im Achtelfinale trifft der Weltranglisten-53. auf den an Position neun gesetzten Russen Karen Chatschanow. Am Dienstagabend war Maximilian Marterer (Nürnberg) nach einem 6:7 (3:7), 6:7 (4:7) gegen Gilles Simon (Frankreich) ausgeschieden.