Der Münchner Tennisprofi Peter Gojowczyk hat beim ATP-Turnier in New York die zweite Runde erreicht. Der Weltranglisten-63. besiegte am Dienstagabend den Slowenen Blaz Kavcic mit 6:4, 6:2. Er trifft nun auf den Franzosen Adrian Mannarino, Nummer 25 des ATP-Rankings.