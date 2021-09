Tennis : Turnierdirektorin Maas verkündet Aus für WTA-Turnier in Luxemburg

Luxemburg Seit 25 Jahren gibt es das WTA-Turnier der Tennis-Damen in Luxemburg. Am Sonntagabend, nur etwa eine Viertelstunde nach der Siegerehrung, verkündete Turnierdiektorin Danielle Maas das Ende des Turniers.

Ob sie wiederkommen wird, ist ungewiss – zumindest ihren Titel wird sie nicht verteidigen können. Denn das WTA-Turnier in Luxemburg ist Geschichte, das 25. Turnier war auch das letzte – das verkündete am Sonntagabend Turnierdirektorin Danielle Maas auf einer Pressekonferenz im Pressezentrum des Sportcenters Kockelscheuer der versammelten Journalistenschar. „Das ist keine Entscheidung aus dem Bauch heraus, das haben wir uns schon einige Wochen lang genau überlegt. Das war das letzte WTA-Turnier in Kockelscheuer.“

Aufgrund der Differenzen war es laut Maas „emotional und nervenmäßig ganz schwer, diese Woche über die Bühne zu bringen. Es war ganz schwer, mit der WTA zusammenzuarbeiten. Für das Turnier im nächsten Jahr hätten wir nicht so liefern können, wie wir das immer getan haben: Uns war die familiäre Atmosphäre und der Kontakt zu den Spielerinnen immer ganz wichtig.“ Offensichtlich hatten Maas und ihr Team geplant, bei der Jubiläumsgala 25 Jahre WTA-Turnier in Luxemburg in der Luxemburger Philharmonie am vergangenen Sonntag, die Luxemburger Spielerin Mandy Minella standesgemäß zu verabschieden. „Es war aber leider nicht möglich, dass bei der Gala zu machen. Das war nicht das, was wir uns vorstellen“, sagte Maas.So wurde Minella am Dienstagabend auf dem Center Court im Sportcenter Kockelscheuer geehrt, die 35-Jährige beendete ihre Karriere und war noch einmal in Luxemburg angetreten und hatte die zweite Runde erreicht.