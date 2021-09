Tennis : Tennis, BGL Open: Hauptfeld startet am Montag

Kockelscheuer (fan) Die beiden Qualifikationsrunden sind gespielt, das Hauptfeld ist ausgelost worden – nun kann das mit 250 000 US-Dollar dotierte Damen-Tennisturnier im Sportcenter Kockelscheuer in Luxemburg so richtig Fahrt aufnehmen.

Heute beginnen die Partien des Hauptfeldes, in dem die beiden topgesetzten Spielerinnen in der ersten Runde ein Freilos haben. Damit stehen die an Nummer eins gesetzte Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz und die Belgierin Elise Mertens (Nr. 2) bereits in der zweiten Runde.

Per Wildcard des Veranstalters sind die Luxemburger Lokalmatadorin Mandy Minella, die Deutsche Anna-Lena Friedsam und die Schweizerin Stefanie Voegele ins Hauptfeld gerutscht. Minella trifft in der ersten Runde auf die Russin Varvara Gracheva, Friedsam bekommt es mit einer Qualifikantin zu tun und Voegele muss gegen die an Nummer vier gesetzte Russin

Ekaterina Alexandrova antreten.