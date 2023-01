Tennis Davis Cup : Davis Cup in Trier: Topstar Zverev gibt Zusage

Wollen auch in der Arena Trier gemeinsam jubeln: Alexander Zverev (links) und Tim Pütz, die beide von Teamchef Michael Kohlmann für die Davis Cup-Partie am 3./4. Februar gegen die Schweiz nominiert worden sind. Foto: IMAGO/Hasenkopf/IMAGO/Juergen Hasenkopf

Trier Alle Tennis-Fans in der Region haben darauf gehofft, nun ist das bange Warten vorbei: Der derzeit beste deutsche Tennisspieler, Alexander Zverev, wird Anfang Februar in der Arena Trier gegen die Schweiz mit von der Partie sein. Fans, die live dabei sein wollen, müssen sich beeilen: Es gibt nur noch Resttickets.

Die Anhänger des gelben Filzballs dürfen sich freuen: Wenn die deutsche Mannschaft am 3./4. Februar zu den Davis Cup-Qualifiers in der Arena Trier auf die Schweiz trifft, wird Olympiasieger Alexander Zverev dabei sein. Wie der Deutsche Tennis Bund (DTB) gestern bekannt gab, hat Teamchef Michael Kohlmann den 25-jährigen Olympiasieger nominiert. Im Team stehen zudem bislang der Kölner Oscar Otte, Jan-Lennard Struff und Tim Pütz. Der fünfte Platz im Team wird erst zu einem späteren Zeitpunkt vergeben.

Zverev war über den Jahreswechsel nach einer rund halbjährigen Verletzungspause beim United Cup in Sydney mit der deutschen Mannschaft im Einsatz, verlor aber beide Einzel. Zuletzt unterlag er dem Amerikaner Taylor Fritz klar mit 1:6, 4:6. Der aktuelle Zwölfte der Weltrangliste startet bei den Australian Open (16. bis 29. Januar). „Alexander hat früh seine Bereitschaft erklärt, uns auch in diesem Jahr im Davis Cup zu unterstützen. Es zeigt, dass er, wie das gesamte Team, große Ziele in diesem Wettbewerb hat. Wir haben bewiesen, dass wir in allen Konstellationen mit den besten Teams der Welt mithalten können. Mit Alexander in der Mannschaft verbessern wir unsere Chancen noch“, sagte Teamchef Kohlmann. Zverev hatte zuletzt zu Beginn 2022 beim Qualifikationsspiel in Brasilien für das deutsche Davis Cup-Team gespielt.