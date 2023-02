Ausgelost : Tennis Davis Cup – Dieser deutsche Spieler eröffnet am Freitag die Partie gegen die Schweiz

Trier Alles ist vorbereitet für das größte Tennis-Event in Trier seit dem Showkampf im Februar 2005 mit Boris Becker und dem Franzosen Henri Leconte: Gestern fand die Auslosung für die Davis Cup-Premiere in der Arena statt.

Knapp 28 Stunden vor dem Auftakteinzel steht fest, wer die Davis Cup-Partie zwischen Deutschland und der Schweiz am Freitag um 17 Uhr in der Arena Trier eröffnet: Der 29-jährige Kölner Oscar Otte trifft auf den Schweizer Spitzenspieler Marc-Andrea Hüsler. Im Anschluss wird es die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev, mit Stan Wawrinka zu tun bekommen. Die Auslosung nahm im Beisein von Dietloff von Arnim, Präsident des Deutschen Tennis Bunds (DTB), Markus Nöhl, Beigeordneter der Stadt Trier, vor. Sie wurde geleitet von Schiedsrichterin Adelka Cinko aus Kroatien.

Diese Spieler sind für das Doppel am Samstag vorgesehen

In der Qualifikationsrunde gegen die Schweiz in Trier geht es für das deutsche Team um die Qualifikation für das Finalturnier der besten 16 Teams am Jahresende. Die Arena Trier ist mit rund 4000 Zuschauern am Freitag und Samstag ausverkauft, aber es gibt gute Nachrichten für alle Tennisfans, die kein Ticket mehr bekommen haben. Alle fünf Begegnungen werden vom Streaminganbieter Tennis Channel (Monatsabo 4,99 Euro) live gezeigt und können zudem kostenlos auf sportbild.de ge­streamt werden. Vor den Spielen wird es am Freitag um 16.45 Uhr zum Auftakt eine kurze Eröffnungsfeier geben.