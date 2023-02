Spielbericht : Tennis Davis Cup in Trier: Deutschland liegt mit 0:1 gegen die Schweiz zurück

Tennis Davis Cup in Trier: Deutschland liegt mit 0:1 gegen die Schweiz zurück

Trier Nach dem Eröffnungseinzel liegt Deutschland im Davis Cup-Qualifikationsspiel gegen die Schweiz in der Arena Trier mit 0:1 zurück. Vor 4000 Zuschauern unterlag Oscar Otte gegen die Nummer Eins der Eidgenossen, Marc-Andrea Hüsler.

Fünftes Einzel, fünfte Niederlage im Davis Cup für den Kölner Oscar Otte: Nach fast zwei Stunden Spielzeit bedeutete einer der am Ende zahlreichen Vorhandfehler des 29-Jährigen die bittere 6:2, 2:6 und 4:6-Auftaktniederlage für das von Michael Kohlmann gecoachte deutsche Team. Da nutzte auch die Unterstützung des dreifachen Wimbledonsiegers Boris Becker nichts, der überraschend mitten in der deutschen Spielerbox Platz nahm und immer wieder versuchte, Otte anzufeuern und aufzubauen. Aus lauter Frust zertrümmerte Otte seinen Schläger: „Der Frust musste raus, auch wenn ich in dieser Situation kein gutes Vorbild für die Kinder war.“