Tennis Davis Cup : Vor der Premiere: Die Anspannung vor dem Spiel Deutschland - Schweiz steigt

Trier Es knistert rund um die Arena Trier: Vor der Davis Cup-Premiere mit der Qualifikationspartie Deutschland - Schweiz wächst die Spannung vor dem Tennis-Großereignis.

Tennis Alexander Zverev in der Arena Trier : Davis Cup in Trier – Alles zu Anfahrt, Übertragungen, Stars und Modus

Becker, der erst vor wenigen Wochen aus seiner Haft in England entlassen worden war und die Australian Open für Eurosport kommentierte, will rund um das Davis Cup-Spiel in Trier seine Rückkehr in den Deutschen Tennis Bund (DTB) einfädeln und Gespräche führen. Vor Ort in Trier ist DTB-Präsident Dietloff von Arnim. Jelen wird die Partie zusammen mit seiner Mutter verfolgen.