Tennis Davis Cup : Davis Cup in Trier: Bringt das Doppel Mies/Pütz das deutsche Team in Führung?

Trier Das Doppel Andreas Mies/Tim Pütz soll die deutsche Mannschaft in den Davis Cup-Qualifiers gegen die Schweiz in der Arena Trier mit 2:1 in Führung bringen. Um 13 Uhr trifft das deutsche Duo auf die Paarung Leandro Riedi/Dominic Stricker.

Schon zwei Stunden vor dem ersten Aufschlag am zweiten Davis Cup-Tag in Trier stehen Dutzende Tennis-Fans aus der Region und aus ganz Deutschland vor den Eingangstüren und warten auf den Einlass. Sie fiebern den entscheidenden Partien entgegen. Deutschlands Teamchef Michael Kohlmann nahm in der Aufstellung keine Änderungen vor, so dass Mies/Pütz sowie Alexander Zverev und Oscar Otte in den Einzeln die Punkte Nummer zwei und drei für das deutsche Team einfahren sollen.

Nach dem ersten Tag steht es zwischen Deutschland und der Schweiz 1:1. Otte hatte sein Auftaktmatch gegen Marc-Andrea Hüsler mit 6:2, 2:6 und 4:6 verloren. Olympiasieger Zverev sorgte nach einem lange Zeit ausgeglichenen Match mit einem letztlich souveränen 6:4, 6:1-Erfolg über den 37-jährigen Stan Wawrinka für den 1:1-Ausgleich. Unterstützt wurde die deutsche Mannschaft auf der Spielerbank von Tennis-Legende Boris Becker, der am Rande der Davis Cup-Partie in Gesprächen mit DTB-Präsident Dietloff von Arnim sein Comeback beim Deutschen Tennis Bund (DTB) einfädeln möchte. In Trier weilt Becker auf Einladung der Mannschaft, eine offizielle Funktion hat er bislang noch nicht. Als Ehrengast ist der gebürtige Trierer Eric Jelen zu Gast. Er gewann zusammen mit Becker und Carl-Uwe Steeb, der für Sportbild.de die Davis Cup-Partie in Trier kommentiert, 1988 und 1989 den Davis Cup für Deutschland.

Heute geht es um 13 Uhr zunächst mit dem Doppel weiter. Daran anschließend folgen die Partien Zverev - Hüsler und als letztes Match Otte - Wawrinka. Die Arena ist wie am Freitagabend mit 4000 Zuschauern ausverkauft.

(fan)